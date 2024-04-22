İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç Hakk'a yürüdü Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

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İsmailağa Cemaati'nde Mahmud Ustaosmanoğlu’nun vefatının ardından cemaatin başına Hasan Kılıç getirilmişti.

İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç, önceki gün hastaneye kaldırıldı.

Kılıç'tan bugün ise acı haber geldi.

İsmailağa Cemaati'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Hasan Kılıç'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Hastaneye kaldırılmıştı: Acı haber geldi...

İsmailağa'dan yapılan duyuruda, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.

Yine duyuruda cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı da aktarıldı.

Hasan Kılıç kimdir?

Hasan Kılıç, 1930'da Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi.

Çocukluk dönemini Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde geçiren Kılıç'ın küçük yaşlarda babası vefat etti.

Temel dini eğitimini annesinden alan Kılıç, 10 yaşında hafız oldu.

Sonrasında hem eğitim hayatına hem de çalışmaya devam etti. Diğer yandan da Arapça eğitimini devam ettirdi.

"Yerime Hasan Efendi'yi bırakıyorum"

Manevi derslerini Nuri Efendi'den alan Hasan Kılıç, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra yeni cemaat lideri oldu.

Kılıç aynı zamanda merhum İsmailağa lideri Ustaosmanoğlu'nun dünürüydü.

Ustaosmanoğlu, vasiyetinde "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.