İSMEK kursları kapatıldı mı? İSMEK ertelendi mi? İSMEK dersleri ne zaman başlayacak?

İSMEK kursları kapatıldı mı? İSMEK ertelendi mi? İSMEK dersleri ne zaman başlayacak?

Koronavirüs vakalarının en çok artış gösterdiği illerden biri olan İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İSMEK, spor tesisleri ve tiyatrolar hakkında yeni tedbirler alındı.

İBB, koronavirüs salgınının hızla yayılmaya devam ettiğini hatırlatarak, bulaşın hem toplumda hem de çalışanlar arasında yayılmasını önleme ve herhangi bir hizmet aksamasına yol açmamak için, İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İBB'ye ait spor salonları ve kültür merkezleri kapatılırken, İSMEK kursları hakkında da karar alındı. İSMEK kurslarına giden vatandaşlar, İSMEK ne zaman açılacak, İSMEK kursları ne zaman başlıyor sorularına cevap arıyor.

İSMEK KURSLARI KAPATILDI MI?

stanbul'da İSMEK kurslarının açılış tarihi ertelendi. 19 Kasım Perşembe gününden itibaren, İSMEK yeni dönem kursları online olarak eğitimi sürdürecek.

İBB'nin Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yapılan öneriler titizlikle incelenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.

2) Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB'ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.

3) Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.

4) Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir.

5) İBB'ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir.

İSMEK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

iSMEK tarafından yapılan yazılı açıklamada: 2020-2021 kayıtlarının 11 Kasım’da başlayarak yıl sonuna kadar devam edeceği duyuruldu. Eğitimlerin ise 24 Kasım’da başlayacağı belirtildi.

Ancak son alınan kararlara göre süresi belli olmaksızın, geçici bir süreliğine İSMEK kurslarına koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verildi.

Kursların ne zaman başlayacağına dair henüz bilgilendirme yapılmadı. Dileyenlerin çevrimiçi derslere kayıt olarak kurslara katılım sağlayabileceği bildirildi.