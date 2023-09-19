İsmet Aktürk'ün ölümünden sorumlu çete lideri Şerafettin Dadaş yakalandı Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ü iş yerine giderken öldürülmesi talimatını veren ve 8 yıldır aranan suç örgütü yöneticisi firari Şerafettin Dadaş, Antalya'da enselendi.

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İHA

İçişleri Bakanlığı, suç örgütlerini kıskaca aldı!

Türkiye'nin dört bir yanında çetelere yönelik çalışmalar hızla devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın suç örgütlerine yönelik keskin tavrı ise "Şehir eşkıyalarının tepesine çökeceğiz ve onların nefesini keseceğiz, hakkını vereceğiz." cümleleriyle akıllara kazındı.

Bu kararlılıkla süren operasyonlarda bir çete lideri daha enselendi.

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'e pusu kurulması talimatını veren Şerafettin Dadaş yakalandı.

Olayın geçmişi

15 Haziran 2015 yılında, Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'e pusu kuruldu.

İsmet Aktürk, iş yerine giderken aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada yanından geçen başka bir araçtan kurşuna dizildi.

Ağır yaralanan Aktürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da yakalandı

Akabinde, cezaevi müdürüne pudu kurulması talimatını veren Şerafettin Dadaş isimli şahıs için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Dadaş, Antalya'da yakalandı.

"8 yıldır aranması bulunan..."

Yapılan açıklamada şu cümleler aktarıldı:

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ü iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz yıldır aranması bulunan, “Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek” suçundan firari Şerafettin Dadaş isimli şahıs, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar neticesinde Alanya'da yakalandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)