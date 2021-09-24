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- İsmet İnönü için Anıtkabir'de sönük tören
İsmet İnönü için Anıtkabir'de sönük tören
İsmet İnönü için Anıtkabir'de düzenlenen törene sadece 10 kişi katıldı.
- AA
- 24.09.2021 - 13:09
- Güncelleme : 24.09.2021 - 13:25
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, doğumunun 137'nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.
Törene katılanlar arasında Özden Toker, Ayşe Gülsün Bilgehan, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ile İnönü Vakfı üyeleri yer aldı.
CHP İNÖNÜ'YÜ UNUTTU
Kızı Özden Toker, İnönü'nün kabrine çelenk bıraktı.
10 kişinin katıldığı törene CHP'nin katılım sağlamaması dikkatlerden kaçmadı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ile sona erdi.