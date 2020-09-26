İsmet İnönü'nün kızı babasının, ölümünde en son ne gördüğünü söyledi

Özden Toker, "Babamın yatak odasında, Türkçe 'Allah'ın dediği olur' yazılıydı. Ben doğduğum zaman o odada ilk o yazıyı gördüm. Babamı o odada kaybettik, o da en son o yazıyı gördü" dedi.

Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, babasıyla ilgili olarak konuştu.

İsmet İnönü hakkında çok özel anılar anlatan Toker, babasının dini inancından da bahsetti.

Sözcü'den Gökmen Ulu'ya konuşan Toker, hem annesinin hem babasının geleneklerine bağlı olarak yetiştiğini söyledi.

"Babamı kaybettiğimizden beri her sene mevlitler okunur. Yine oruç tutulur, namaz kılınır" diyen Toker, şunları kaydetti:

ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR

"Kendimden bahsetmek istemem ama dini vazifelerimi kendime göre yaparım. İnancımız tamamdır. Şimdi söylüyorum artık bu duyuldu: Babamın yatak odasında, yatağının üzerinde Türkçe 'Allah'ın dediği olur' yazılıydı. Ben doğduğum zaman o odada ilk o yazıyı gördüm. Babamı o odada kaybettik, o da en son o yazıyı gördü: 'Allah'ın dediği olur.'Ama hiçbir zaman dini siyasete veya çıkarlarına alet etmedi.





BABAM DİNDEN KOPMADI

Sadece babam değil, o kuşak bu konuda çok hassastı. Dininden kopmadılar ama dini alet olarak kullanmadılar. En büyük günah dini siyasete alet etmek değil midir?Cumhuriyet'in ilk kuşağı Osmanlı'nın son kuşağıdır. Hem çok iyi eğitim almışlar, hem de yaşam içinde idaredeki eksiklikleri, yanlışlıkları çok iyi görmüşler. İşte bunun için aydınlanma devrimlerini yaptılar.