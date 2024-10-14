İHA

İsrail'e ait 2 tank, Lübnan'ın güneyindeki Ramyah'ta bulunan Birleşmiş Miller (BM) Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ait üsse güç kullanarak girdi.

Bunun akabinde 15 BM askeri gücü hafif şekilde yaralanırken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği ülkelerine seslendi.

"ORTAK ANLAŞMAYI SONLANDIRIN"

AB ülkelerini, İspanya ve İrlanda’nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın sonlandırması çağrısına karşılık vermeye çağıran Sanchez, BM misyonunun da Lübnan’dan çekilmeyeceğini söyledi.

İSRAİL'İ KINADI

İspanyol Başbakan, İsrail’i saldırıları nedeniyle bir kez daha kınadı.

İspanya ve İrlanda, İsrail'in insan hakları maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesini isteyen diğer AB ülkeleriyle aylardır görüşmeler yürütüyor.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, AB üye ülkelerin parlamentoları, Avrupa Parlamentosu ve Knesset tarafından onaylanmış ve İsrail'in Filistinlilerin haklarını ihlal ettiğine dair onlarca yıllık kanıtın ardından 2000 yılında yürürlüğe girmişti.