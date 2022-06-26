Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
360.391
-0.39%
BTXN Coin
6.90
-6.37%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C
    İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı

    İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı

    Fas'taki 20 kilometrelik İspanya toprağından Avrupa'ya sığınmak isteyen binlerce mülteci, İspanya ve Fas polisinin açtığı ateşle yaralandı. En az 37 mülteci hayatını kaybetti.
    • 26.06.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 13:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kuzey Afrika'da bulunan özerk il statüsündeki İspanya toprağı Melilla, insanlık suçuna tanıklık etti.

    Fas ile 20 kilometrelik sınırı olan Melilla'ya geçerek İspanya'dan sığınma talep etmek isteyen binlerce göçmen, akın akın sınıra gitti.

    Faciaya yol açan göçmen akınının ardından Fas ve İspanya polisi birleşerek 2 binden fazla göçmene rastgele ateş açtı.

    37'den fazla göçmen hayatını kaybetti

    Polislerin açtığı ateşte 37'den fazla göçmenin hayatını kaybettiği belirlenirken, yüzlerce göçmen de ciddi şekilde yaralandı.

    İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı #1

    Ateş açıp üst üste attılar

    Bölgeden gelen görüntülerde göçmenlerin sınır hattındaki polisler tarafından silahla yaralanmış bir şekilde üst üste yığıldığı görüldü.

    İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı #2

    Polis şiddeti sürüyor

    Bir grup göçmen sınırı geçmeyi başarırken, çok sayıda kişi sınırdaki polis tarafından şiddet görmeye devam ediyor.

    İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı ViDEO

    İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı #3

    İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı #4

    İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı #5

    İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı #6

    İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı #7

    İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı #8

    İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı #9


    İlginizi Çekebilir

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Çekirdek yedi diye darbedilmişti: Olayı anlattı
    3. Sayfa

    Çekirdek yedi diye darbedilmişti: Olayı anlattı

    Survivor'da kim elendi? Finale sayılı günler kala şok! 24 Haziran'da elenen isim..
    Medya

    Survivor'da kim elendi? Finale sayılı günler kala şok! 24 Haziran'da elenen isim..

    Görüş Bildir