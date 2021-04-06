İspanya'da doktorlar son 1 yılda 15'inci kez eylem yaptı

İspanya'da doktorlar son 1 yılda 15'inci kez eylem yaptı

Madrid'de görev yapan doktorlar; personel eksikliği, salgın nedeniyle aşırı yoğunluk, düşük maaş ve özerk yönetim tarafından verilen vaatlerin tutulmadığı gerekçesiyle bir kez daha gösteri yaptı.

İspanya'da son 1 yılda 15'inci kez eylem yapan doktorlar, bu kez Madrid özerk yönetimi sağlık bakanlığı binası önünde toplandı.

Seslerini duyurabilmek için basın mensupları karşısında her seferinde farklı koreografiler hazırlayan doktorlar, bu kez klasik müzik eşliğinde üzerlerindeki doktor önlüklerini çıkarıp, yerel yönetimin sağlık bakanlığı binası önünde yere bıraktı.

"SİYASETÇİLER, BİZLERİ KADERİMİZE TERKETTİ"

Madrid'deki doktor sendikası AMYTS'nin ilk hasta kabul bölümü başkanı, aile hekimi Maria Justicia Lopez, yaptığı açıklamada, "Siyasetçiler uzun zamandır bizleri kendi kaderlerimize terk etti. Sektöre yatırımlar az, ciddi personel eksikliğimiz var, salgınla artık tahammül edemeyeceğimiz aşırı çalışma yüküyle karşı karşıyayız ve ilk hasta kabul birimleri artık tükendi, ölmek üzere." dedi.

İspanya'da doktorlar son 1 yılda 15'inci kez eylem yaptı VİDEO

"GÖSTERİ YAPMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Kovid-19 ile sağlık sektöründeki açıkların tamamen gün yüzüne çıktığını ifade eden Lopez, "Çok sayıda meslektaşımız ya hastalandı ya da öldü. Yeni doktor alımları yapılmıyor. Bu yaranın sarılması ve siyasetçilere sesimizi duyurmak için gösteri yapmaktan başka çaremiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Lopez, Madrid'de 4 Mayıs'ta yapılacak yerel parlamento seçimlerine kadar her salı gösteri yapmaya devam edeceklerini, eğer siyasetçiler tarafından kayda alınmazlarsa ertelenen grev kararını seçimlerin ardından yürürlüğe koyacaklarını belirtti.

DOKTORLAR, BİR HASTAYA 2-3 DAKİKA AYIRABİLİYOR

İspanya'da koronavirüs salgının en yoğun görüldüğü bölge olan Madrid özerk yönetiminde, ilk hasta kabul departmanında en az 1500 doktor eksiği bulunduğunu aktaran AMYTS sendikası temsilcileri, mevcut durumda doktorların günde yaklaşık 80 hasta baktığını, hastalara 2-3 dakika ayırabildiklerini ve bunun sürdürülebilir bir durum olmadığını ifade ediyor.

İspanya'da şimdiye kadar 3 milyon 311 bin 325 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 14 bin 579'u Madrid'de olmak üzere ülke genelinde 75 bin 783 kişi hayatını kaybetti.