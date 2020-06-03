İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı 27 bin 128 oldu

İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı 27 bin 128 oldu

Ülkede son iki gündür yeni ölüm tespit edilmediği belirtilirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 128'e ulaştığı belirtildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayıları güncellendi.

Koronavirüs kaynaklı son iki gündür yeni ölüm tespit edilmediği belirtilen açıklamada, salgının başından bu yana revize edilen verilerde ölü sayısının 1 yükseltildiği kaydedildi.

27 BİN 128 OLDU

PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 219 olduğu ve toplam vaka sayısının 240 bin 326'ya yükseldiği bilgisi paylaşılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 128'e ulaştığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI HAFTALIK VERİLİYORDU

Koronavirüsle ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Sağlık Bakanlığı, dün, 34 olarak duyurduğu haftalık ölü sayısını bugün 63'e çıkarsa da bunun günlük artışa yansımasının sadece 1 fazla olması dikkati çekti.

ÖZERK HÜKÜMETLER DE BÖLGELERİNDEKİ ÖLÜ SAYILARINI VERİYOR

Koronavirüs verileriyle ilgili İspanya'da özerk yönetimler ile Sağlık Bakanlığının açıkladığı veriler, birbiriyle örtüşmezken; Madrid, Katalonya, Bask, Castilla y Leon ve Castilla La Mancha gibi bazı özerk hükümetler, salgın nedeniyle son 24 saatte bölgelerinde ölenlerin sayılarını vermeye devam ediyor.

Öte yandan İspanya'da 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin (OHAL), hükümetin sunduğu ve bugün akşam saatlerinde mecliste onaylanması beklenen tezkereyle 21 Haziran'a kadar uzatılması bekleniyor.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz hükümeti tarafından, koronavirüsten son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin sayısının 1447'ye çıktığı bildirildi. Ülkede son 24 saatte 366 yeni vaka tespit edildiği, bunun 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek veri olduğu ve şimdiye kadar koronavirüs bulaşanların sayısının 33 bin 261'e çıktığı kaydedildi.

FUTBOL LİGİ SEYİRCİSİZ BAŞLIYOR

Mevcut durumda 56 hastanın yoğun bakımda bulunduğu, koronavirüsten iyileşen hastaların sayısının 20 bin 79'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Portekiz 1'inci futbol liginde koronavirüs nedeniyle ertelenen maçların, seyircisiz oynanmasına bugün başlanıyor.