İspanya'da sel felaketi: 211 kişi hayatını kaybetti

AA

İspanya'nın Valensiya bölgesinde etkili olan sel felaketinin ardından Başbakan Pedro Sanchez, 208'i Valensiya, 3'ü Kastilya-La Mancha olmak üzere 211 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TAKVİYE EKİP GÖNDERİLECEK

Halen çok sayıda kayıp olduğunu, önceliğin arama ve kurtarma çalışmalara verileceğini vurgulayan Sanchez, bölgede şu anda 2 bin 500 asker olmasına rağmen 5 bin asker ve 5 bin jandarma ve polis olmak üzere 10 bin güvenlik görevlisinin daha Valensiya'ya gönderilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

30 BİNDEN FAZLA İNSAN KURTARILDI

İspanya demokrasi tarihinde ilk kez bu kadar fazla sayıda asker ve diğer güvenlik görevlilerinin tek bir bölgeye gönderildiğini dile getiren Sanchez, "Şu ana kadar, evleri, yolları, sanayi siteleri sular altında kalan 30 binden fazla insanımızı kurtardık. O kadar büyük bir doğal afet yaşıyoruz ki rakamlar yetersiz kalıyor, yardımların birçok noktaya ulaşması uzun sürüyor ve halen evleri, garajları, belediyeleri sular altında kalan çok sayıda çaresiz insan var." dedi.