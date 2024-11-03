İspanya'da sel felaketini yaşayanlar kral ve kraliçeye saldırdı

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İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia, yıkıcı sel felaketinin 200'den fazla kişinin ölümüne yol açtığı Valensiya bölgesini ziyaret etti.

Başbakan Pedro Sanchez'in eşlik ettiği kraliyet ailesi, selden en çok etkilenen kasabalardan biri olan Paiporta'ya gitti.

Ancak İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia burada beklemedikleri bir protestoyla karşılaştı.

İSPANYA KRALI VE KRALİÇESİNE ÇAMURLU PROTESTO

Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'nin bölgeye gelmesiyle öfkelenen kalabalık, önce çamur fırlatmaya başladı.

O esnada kral ve kraliçe korumalar tarafından çevrelenirken kalabalığın öfkesi dinmek bilmedi.

Protestocular kralı bir şey yapmamakla suçladı.

"KATİL, YAZIKLAR OLSUN..."

Yine görüntülerde öfkeli kalabalığın krala "katil" ve "yazıklar olsun" diye bağırdığı görüldü.

Kalabalık ayrıca Valensiya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carlos Mazon’un da istifasını talep etti.

CAN KAYBI 211'E YÜKSELDİ

Öte yandan İspanya'nın doğusunda ve güneyinde etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, selin ülkenin yakın tarihindeki "en büyük doğal afet" olduğunu ifade ederek hayatını kaybedenlerin sayısının 211'e yükseldiğini duyurdu.

Başbakan Sanchez, bazı bölgelere hala erişim sağlanmadığını, onlarca insanın kayıp durumda olduğunu belirtti.

"MÜDAHALENİN YETERLİ OLMADIĞININ FARKINDAYIM"

Sanchez, "Müdahalenin yeterli olmadığının farkındayım. Ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Temel hizmetler çöktü, yerleşim yerleri çamurla kaplandı, insanlar umutsuzca sevdiklerini arıyor. Daha iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.

Yarına kadar selden etkilenen noktalarda 2 bin 500 askerin yanı sıra 5 bin asker daha konuşlandırılacağını aktaran Sanchez, "Hükümet, ihtiyaç duyulduğu sürece gerekli tüm kaynakları seferber edecek" ifadelerini kullandı.

Can kayıplarının 208'i Valencia'da, 2'si Kastilya-La Mancha'da, 1'i Endülüs'e bağlı Malaga'daki kayda geçti.