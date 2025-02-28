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İHA

İspanya’dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan ve 8 bin kilometrelik bir rota izleyerek Mekke’ye ulaşmayı hedefleyen Endülüslü Müslümanlar, Edirne sokaklarını at üstünde gezdi.

AT ÜSTÜNDE EDİRNELİLERİ SELAMLADILAR

Tarihi Meriç ve Tunca Köprülerinden sonra Saraçlar Caddesi'ne gelen hacı adayları Tarek Rodriguez Fernandez, Abdelqader Harkassi, Abdullah Rafael Hernandez Mencha ve Bouchaib Jadil, cadde ve sokaklarda bulunan Edirneli vatandaşları selamladı.

35 YILLIK YEMİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Yaklaşık 35 yıl önce ettiği bir yemin sonrası at sırtında hacca gitme fikrini ortaya çıkaran ve aynı zamanda İspanyol bir profesör doktor olan Abdullah Rafael Hernandez Mancha, 35 yıl önce ettiği yemini gerçekleştirmek için başladığı yolculuğunun mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Edirne Eski Camii önünde cuma namazını kılmak için bekleyen hacı adayları açıklamalar yaparak yaptıkları yolculuğu anlattı.