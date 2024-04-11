İspanya'dan uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, muhalefetten hükümete gelen sorular oturumunda Filistin'i tanıyacaklarını yineleyerek, "Rehinelerin hemen serbest bırakılmasını ve insani yardımın ulaştırılmasını istiyoruz" dedi.

AA

Gazze halkı, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırıları altında yaşam mücadelesi veriyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya Meclisinde muhalefetten hükümete sorular oturumunda konuştu.

Filistin'i yazdan önce tanıyacaklarını yineledi

Burada soruları yanıtlayan Sanchez, Gazze'deki zulme de değinirken, Filistin'i yazdan önce tanıyacaklarını yineleyerek, bunun gerekliliğini savundu.

"Rehinelerin hemen serbest bırakılmasını istiyoruz"

Gazze'de bu "yüzyılın en içler acısı insanlık felaketlerinden birinin" yaşandığını kaydeden Sanchez, "Taraflardan kalıcı ateşkes, Hamas'ın terörist saldırılarının kınanmasını, rehinelerin hemen serbest bırakılmasını ve insan felaketi ile orantılı bir insani yardımın ulaştırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"İnsan hakları yerle bir ediliyor"

Başbakan Sanchez, "İsrail'in orantısız cevabı dünyayı ve Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor ve onlarca yıllık insan haklarını yerle bir ediyor." dedi.

Uluslararası toplumun ilk olarak mevcudiyetini tanımadan Filistin'e yardım edemeyeceğini vurgulayan Sanchez, "İspanya, Filistin devletini tanımaya hazır." diye konuştu.

Barış konferansı için destek isteyecek

Sanchez, 11 ve 12 Nisan'da Polonya, Norveç, İrlanda ve 16 Nisan'da Slovenya'ya ziyaretlerde bulunarak, Filistin devletinin tanınması ve iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için destek isteyecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)