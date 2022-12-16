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İSPARK ücretlerine, yüzde 60 zam yapıldı

İSPARK ücretlerine, yüzde 60 zam yapıldı

İBB iştiraki olan İSPARK'a yapılan yüzde 60 zamla, 1 saat için en düşük ücret 20 liraya yükselirken, en yüksek ücret ise 28 liraya çıkarıldı.