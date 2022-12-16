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    İSPARK ücretlerine, yüzde 60 zam yapıldı

    İSPARK ücretlerine, yüzde 60 zam yapıldı

    İBB iştiraki olan İSPARK'a yapılan yüzde 60 zamla, 1 saat için en düşük ücret 20 liraya yükselirken, en yüksek ücret ise 28 liraya çıkarıldı.
    • 16.12.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 11:30
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2023'e sayılı günler kala zam kararıyla gündem oldu.

    İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

    Toplantıda, 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında İSPARK otopark ücretleri de ele alındı.

    İBB yüzde 100 zam istedi

    Konuya ilişkin zam konusu görüşülürken İBB yönetimi yüzde 100 zam istedi.

    Komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması yönünde karar alındı.

    İSPARK ücretlerine, yüzde 60 zam yapıldı #1

    En düşük saat ücreti 20 TL

    Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, 'Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile' ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

    Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında 'Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de' araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi.

    Taksi durakları

    İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı.

    Tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

    İSPARK ücretlerine, yüzde 60 zam yapıldı #2


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