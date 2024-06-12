İSPARK'a yüzde 35'e varan zam yapıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu. İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi.

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Sürücülerin cebini, hem akaryakıt hem de otopark ücretleri yakıyor.

İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu.

Yüzde 35 zam geldi

İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğu ile kabul edildi.

52 liradan 70 liraya ulaşacak

Yeni tarifeyle 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya ulaşacak.

Yemek dahil aylık bin 300 TL olan yurt ücreti yüzde 50 zam ile bin 950 TL’ye çıktı.

Günlük 270 TL

Birinci ve ikinci bölgede bir saatlik otopark ücreti 52 TL’den 70 TL’ye, bir günlük otopark ücreti de 202 TL’den 270 TL’ye çıktı.

Adalar, Arnavutköy, Çatalca, Esenler’i kapsayan üçüncü bölgede bir saatlik ücret 36 TL’den 50 TL’ye, bir günlük ücret 146 TL’den 195 TL’ye yükseldi.

Otomobillerin orman ve mesire alanlarına giriş-çıkış ücreti 104 TL’den 141 TL’ye yükseldi.

1 Eylül'den itibaren geçerli

Yeni yurt ücreti 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak.