İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun görevinden istifa etti 2020 yılının Aralık ayında İSPARK Genel Müdürlüğü görevine getirilen Hakan Orhun görevinden istifa etti. Orhun, İmamoğlu yönetiminde değişen üçüncü İSPARK Genel Müdürü oldu.

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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da vatandaşların çilesi bitmek bilmiyor.

Trafik, ulaşım arızaları, zam haberleri vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda.

Göreve geldiğinde 'Her şey çok güzel olacak' diyen Ekrem İmamoğlu geçen sürede yaptığı fahiş zamlarla İBB'yi yönetmeye çalışıyor.

İSPARK gündemden düşmüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK), otopark ücretleriyle sık sık gündeme geliyor.

Yapılan onlarca zama rağmen borç batağının içerisinde bulunan İSPARK'a genel müdür dayanmıyor.

Görevinden istifa etti

İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Müdür dayanmıyor

Bu istifa ile birlikte 2019’dan bu yana İSPARK’tan 3. genel müdür istifa etmiş oldu.

İflasın eşiğinde

Sayıştay 2021 yılı mali denetim raporunda İSPARK'a ilişkin hazırlanan bölümde kurumun borç batağında olduğunu gözler önüne sermişti.

Megakentin birçok noktasında otoparkları bulunan, bazı ana arterlerde de ücretli park hizmeti sunan İSPARK'ın geçtiğimiz yıl 21 milyon 724 bin lira zarar ettiği belirlendi.

Öte yandan raporda sermaye ve yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kalarak eksi bakiye verdiğinin altı da çizilmişti.