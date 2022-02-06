Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: Elektrik kesintileri sonrası can kaybı yaşanmadı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen elektrik kesintileriyle ilgili son durumu Ensonhaber.com'a anlattı.

Isparta günlerdir kar esaretinde.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı ise elektirik kesintilerini de beraberinde getirdi.

İlde Enerji dağıtım firması tarafından arıza yaşanan noktalarda hasar tespit ve tamir çalışmaları devam ederken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de kentte son durumla ilgili Ensonhaber.com'a konuştu.

"ELEKTRİK VEREMEDİĞİMİZ NOKTALAR VAR"

Elektriğin yüzde 95 oranından verildiğini geri kalan yüzde 5'lik dilimin de bugün bu sorununun çözüleceğini belirten Şükrü Başdeğirmen "4 gün önce yaşamış olduğumuz büyük bir kar yağışı sonrası sıkıntılar yaşadık. İlk etapta daha büyük bir elektrik kesintisi vardı. Ancak şehrin tamamına enerji verildikten sonra bazı mahallelerde kabloların kopmasından, trafoların arızalarından kaynaklı elektrik vermediğimiz noktalar vardı.

"BUGÜN BU PROBLEM ÇÖZÜLECEK"

Ancak şimdi yüzde 95 oranından elektrik bütün evlere iş yerlerine verildi. Yüzde 5 gibi bir sıkıntımız kaldı. Ona da 400 kişilik bir ekip tarafından tüm kopan hatlar tamir ediliyor. Isparta dışından da gelen elektrik firmalarının desteğiyle bugün bu sıkıntıyı kalmayacak şekilde halledeceğini söylüyor firma. 44 mahallemiz var, 4 ya da 5 mahallede lokal olarak bazı ara sokaklarda kar ağrılığını çekemeyen tellerin kopmasından kaynaklı arızalar var. Bunları şu anda çok büyük ihtimalle akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek." ifadelerini kullandı.

ÖLEN KİŞİLER VAR İDDİASI

Kentte elektrik kesintisi sonrası hayatlarını kaybedenler olduğu yönündeki iddialara da değinen Başdeğirmen "Öyle hiçbir olay olmamıştır Isparta'da. Öyle bir soğuk da yaşanmadı. Şimdi bizim bununla alakalı Yalvaç ilçemizde yaşlı bir vatandaşımızın vefat ettiğini öğrendik. Vefat eden vatandaşımızın da evinde elektrikli bir soba olan evdi. Normal bir ölüm olarak bekleniyor. Otopsi sonuçlarıyla ilgili bilgi verilecek bizlere.

1 KİŞİ VAR O DA NORMAL ÖLÜM GÖZÜKÜYOR

Ancak güvenlik güçleri evine gittiğinde vatandaşımızın evinde elektrik olduğu görülmüş. Dışarıdan bazı komşuları da yardım etmek istemiş ancak aklı dengesinde sıkıntı varmış. Hiçbir yardımı kabul etmemiş. Ancak elektriği de var sobası da var yakacağı da var. Normal bir ölüm olduğu görülmüş. Onun dışında Isparta'da ölüm değil yaralanma bile yok hastaneye bildirilen." bu ifadelerle iddiaların doğru olmadığını bildirdi.