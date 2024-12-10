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DHA

Isparta'da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun, kazadan bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

Şehit Kalyoncu'ya o gün silah arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldığı anlar ortaya çıktı ve izleyenlerin yüreği burkuldu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Görüntülerde; silah arkadaşlarının sürprizi karşısına mutlu olup, gülümseyen Şehit Kalyoncu’nun mumlara üflediği anlar yer aldı.

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu, bugün ilçede düzenlenecek törenle toprağa verilecek.