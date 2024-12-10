AA

Tüm Türkiye'nin yüreği, dün sabah saatlerinde Isparta'dan gelen şehit haberleri ile yandı...

Saat 11.00 sıralarında yaşanan acı olayda, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü.

İlk belirlemelere göre 5 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, daha sonrasında hastaneye kaldırılan ağır yaralı askerin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

6 şehit, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT HÜSEYİN İPEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Isparta'daki törenin ardından askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirilen şehit Hüseyin İpek'in naaşı, silah arkadaşlarının omzunda cenaze nakil aracına taşınarak Özyayla köyüne nakledildi.

Köy meydanına getirilen Türk bayrağına sarılı tabutun başında, şehidin annesi Sevgi, eşi Elif İpek, kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askeri bando eşliğinde silah arkadaşlarınca taşındı.

Şehidin cenazesi köy kabristanına defnedildi.

ŞEHİT İSA BAYDİLLİ'NİN NAAŞI KAYSERİ'DE

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen Kara Harp Okulu'na ait helikopterde şehit olan 52 yaşındaki Tuğgeneral İsa Baydilli'nin naaşı, hava yolu ile Kayseri'ye getirildi.

Askeri havaalanından alınan şehidin al bayrağı sarılı tabuttaki naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ŞEHİT CEYHUN KALYONCU'YA BABASINDAN DUYGULANDIRAN VEDA

Acı kazada şehit olan 6 askerden 25 yaşındaki Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun naaşı, bugün Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Rize'ye gönderildi.

Kalyoncu'nun cenazesi, askeri uçakla getirildiği Rize-Artvin Havalimanı'nın ardından Çayeli ilçesine getirildi.

Kalyoncu için ikindi namazı öncesinde Hacıbaşı Camii önünde tören düzenlendi. Törende baba İbrahim Kalyoncu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenirken, törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Milletvekilleri, ailesi ve binlerce kişi katıldı.

Namaz öncesi şehit babası İbrahim Kalyoncu, oğlunun tabutunu sarılıp öperek oğluyla vedalaştı.

İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

ŞEHİT TAHA NERGİZ'İN BABASI: SUSUN TAHA UYUYOR

Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in cenazesi, Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'ne getirildi.

Mahalle meydanında düzenlenen cenaze törenine protokolün yanı sıra şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Yoğun sisin etkili olduğu bölgede Erzurum Müftüsü Rüstem Can, şehidin cenaze namazını kıldırdı. Törende şehidin babası Ahmet Nergiz, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin diğer yakınlarının da tabuta sarılarak ağladığı görüldü.

Namaz sonrası şehit Taha Nergiz’in cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerin babası Ahmet Nergiz'e taziye mesajı gönderdi.

Müftü Rüstem Can'ın törende okuduğu mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin güvenliği, halkımızın huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla görevini ifa ettiği sırada şehit düşen kıymetli oğlunuz Taha Nergiz için CenabıAllah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu acı haberin hepimizi derinden üzdüğünü belirtiyor, sizler başta olmak üzere merhum şehidimizin kederli aile bireylerine ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum." ifadelerinde bulundu.

ŞEHİT TUNAHAN DAĞLI'NIN YAKINLARI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

24 yaşındaki Şehit Teğmen Tunahan Dağlı’nın cenazesi, Isparta’da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı’na getirildi.

Bekar olan şehit Tunahan Dağlı’nın cenazesinde, kız kardeşini ziyarete gittiği Bursa’da öğrenip dönen annesi Fatma Dağlı ve 2 kardeşinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Şehidin kız kardeşi, Teğmen Dağlı’nın şapkasını eline alıp ağladı.

Merzifon'da askeri törenle karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda askeri uçaktan indirilip cenaze aracına alındı ve dua edildi.

Şehidin cenazesi, memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

ŞEHİT MUSTAFA ATAKAN DUT'UN KILICI TABUTUN KENARINA BIRAKILDI

Şehit teğmenin cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Camikebir Mahallesi'nde dedesinin yaşadığı eve getirildi.

Şehidin annesi Kübra ve kardeşi Ecemnur Dut ile yakınları gözyaşı döktü.

Burada helallik alınmasının ardından Türk bayrağına sarılı cenaze, Çarşı Camisi'ne götürüldü.

Baba Ali Dut ve yakınları tabuta sarıldı, şehidin kılıcı tabutun kenarına bırakıldı.

Gazetecilere açıklama yapan dede Bekir Nalbantoğlu, "Mustafa, 'Ben pilot olacağım.' diyordu, başka da şey demiyordu. Ne yapacaksın, Allah'ın takdiri. Elimizden gelen bir şey yok. Allah onu daha çok seviyormuş, aldı, gitti." diye konuştu.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Şehidin dayısı Mustafa Nalbantoğlu da yeğeninin hep pilot olmayı hayal ettiğini ifade ederek, "(Teğmen olacağım, pilot olacağım.) derdi. Amacı oydu zaten. Hepsini başardı. Çok efendi, çok dürüst, aslan gibi biriydi. Biz bir aslan yetiştirdik. Vatan sağ olsun. Vatan varsa biz daha çok aslan yetiştiririz." dedi.

Dut'un cenazesi, İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.