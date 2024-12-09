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İHA

Isparta'dan sabah saatlerinde gelen haber yürekleri parçaladı...

Saat 11.00 sıralarında yaşanan acı olayda, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü.

İhbar üzerine kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 5 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

YARALI PERSONELDEN DE ÜZEN HABER GELDİ

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı askerin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Bu kapsamda MSB'den yapılan yeni açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hastaneye sevk edilen personelimiz de hayatını kaybederek şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

ŞEHİTLERİN NAAŞLARI ENKAZDAN ÇIKARILDI

Kazanın ardından şehit olan askerlerin naaşları olay yerindeki enkazdan çıkarılarak Isparta Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

GÖRGÜ TANIĞINDAN O ANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kaza sonrası görgü tanığı yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etti: