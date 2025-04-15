Isparta’nın Yalvaç ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kazada Ali K. isimli sürücü, ticari aracıyla ara sokaktan caddeye çıkarken, o sırada caddede ilerleyen Hatice N. T.'nin kullandığı otomobile çarptı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
OTOMOBİL DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ
Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, cadde kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Araçta bulunan sürücü Hatice N. T. ve yanında yolcu olarak oturan 7 yaşındaki Elif İ. T. hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedbir amaçlı Yalvaç Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O ANLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ
Güvenlik kamerası görüntülerinde, cadde üzerinde ilerleyen otomobile, kontrolsüz şekilde çıkan ticari aracın çarptığı, ardından otomobilin savrulup direğe çarptığı açık şekilde görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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