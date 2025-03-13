Isparta'da başıboş köpekler 9 yaşındaki çocuğa saldırdı

İHA

Türkiye'nin kronikleşen sorunu sokak köpekleri, tüm yasal düzenlemelere rağmen tehlike saçmaya devam ediyor..

Baz belediyeler yasal düzenlemeye uymadığı için köpek sorunu gün geçtikçe büyüyor..

Konya'da yaşanan köpek saldırısında 2 yaşında küçücük bir çocuğun parçalanarak öldürülmesi sonrası, bir saldırı haberi daha geldi...

Bu kez olayın adresi Isparta.

Saat 18.30 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Güneykent Beldesi Baladız Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta oynayan 9 yaşındaki T.A., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

KAFASINDAN VE KOLUNDAN ISIRILAN ÇOCUK YARALANDI

Köpeğin kafasından ve sol kolundan ısırdığı çocuk yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar T.A.’yı kurtararak hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından T.A., Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlattı.

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