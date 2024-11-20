Isparta'da define kaçakçıları belediye personeli kılığına girdi

İHA

Isparta'da caddeye kepçe ile gelen ve kendilerini belediye çalışanı olarak tanıtan Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, cami önündeki kaldırımda kazı çalışması başlattı.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ HATLARINA ZARAR VERDİLER

Ancak çalışmalar sırasında elektrik hattına ve doğal gaz borularına zarar verdiler. Durumdan şüphelenen çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

DEFİNE KAÇAKÇILARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin hiçbir resmi kurumda görevli olmadığı anlaşıldı. Şahısların kaçak define aramak amacıyla kazı yaptığı tespit edildi.

Olay yerinde kazı için kullanılan kepçeye el konulurken, Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elektrik ve doğal gaz borularının zarar görmesi sonucu bölgedeki ekipler devreye girerek oluşan hasarı gidermek için çalışma başlattı. Kaçak define kazısı yapan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü