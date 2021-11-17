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    Isparta’da eğitim gören Somali askerlerinden komando marşı

    Isparta’da eğitim gören Somali askerlerinden komando marşı

    Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda en zor parkurları, aşılmaz denen engelleri bir bir geçen Somalili askerler, komando marşını da olması gerektiği gibi kusursuz söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 07:41
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 08:33
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    Komandolar, en zorlu koşullarda, her türlü duruma karşı hazırlıklı olmaları için Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda eğitim görüyor.

    Sadece Mehmetçik değil, Somalili askerler de bu eğitimlerden geçiyor.

    En zor parkurlar, aşılmaz denen engeller bir bir geçiliyor. Mavi bereli komandoların eğittiği Somalili askerler, ağır fiziksel eğitimlerle sınırları sonuna kadar zorluyor.

    4 AYLIK ZORLU EĞİTİM

    Güne sabah içtiması ile başlıyor Somalili askerler… Spor da eğitimden hemen önce…

    Çok maksatlı kule eğitimi, Somalili askerlerin en zorlandığı parkurlardan olsa da burada korkularını yenip, dengede kalmayı öğreniyorlar.

    4 aylık eğitim sürecinde ise Somalili askerlerin komando marşını öğrenmeleri hiç garip karşılanmıyor.

    Isparta’da eğitim gören Somali askerlerinden komando marşı ViDEO

    KOMANDO MARŞINI OKUYAN SOMALİLİ ASKERLER

    Sosyal medyaya düşen video, bunu kanıtlar nitelikte.

    Tıpkı kendilerini eğitim sırasında yakından takip eden Türk komandoları gibi onlar da hep bir ağızdan, en yürekten bu marşı söylüyor.

    Bu görüntü için “Komando marşı bizimdir” diyen de var, “Askerlerimiz güzel öğretmiş” diyen de…

    Isparta’da eğitim gören Somali askerlerinden komando marşı #1

    Isparta’da eğitim gören Somali askerlerinden komando marşı #2

    Isparta’da eğitim gören Somali askerlerinden komando marşı #3

    Isparta’da eğitim gören Somali askerlerinden komando marşı #4

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