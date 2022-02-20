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    Isparta'da elektrik fatura ödemelerine ek süre verildi

    Isparta'da evlerin ardından ticarethane ve tarımsal sulama abonelerine de fatura ödemelerine ek süre verildiği bildirildi.
    • AA
    • 20.02.2022 - 18:27
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    Isparta'da elektrik fatura ödemelerine ek süre verildi

    Isparta'da yoğun kar yağışı uzun süreli elektrik kesintisine neden olarak mağduruyet yaratmıştı.

    Bölgenin elektrik dağıtımını yapan CK Enerji ev abonelerine fatura tahsilatı için 30 günlük ek süre vermişti.

    EK SÜRE KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

    Ek süre kapsamına ticarethane ve tarımsal sulama aboneleri de alındı.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Normal koşullarda 45 günde yağacak karın 11 saatte yağması nedeniyle havai şebeke üzerinde meydana gelen kar ve buz yükünün yarattığı ağır hasara karşı bölgede görev yapan elektrik dağıtım şirketi, kamu ve özel sektörün de desteği ile yoğun bir mücadele vererek, kesintileri gidermiştir. CK Enerji Akdeniz Elektrik olarak bu dönemde gece gündüz demeden sahada görev yapan dağıtım şirketinin çalışanlarına, Enerji Bakanlığı başta olmak üzere bu süreçte bölgenin yanında yer alan tüm kurumlara teşekkür etmek isteriz. Bu zorlu süreçte bölgede perakende elektrik hizmeti veren şirket olarak biz de elektrik faturaları ödemelerinde abonelere ek süre vererek destek vermeye çalışıyoruz."

    Isparta da elektrik fatura ödemelerine ek süre verildi #1


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