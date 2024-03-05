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Isparta'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Sürücülerden biri polisi görünce kaçtı

Isparta'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Sürücülerden biri polisi görünce kaçtı Kafa kafaya çarpışan iki otomobil kazanın etkisiyle savrulurken, sürücülerden biri devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün o anları kameralara yansıdı.