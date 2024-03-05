Isparta'da trafik kazasında ölümden döndüler.
Saat 00.30 sularında S.Ö.'nün kullandığı otomobil ile U.Y.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savruldular
Savrulan otomobillerden biri, önce çöp konteynerine ardından da bir iş yerinin kapısına çarptı.
Diğer otomobil ise geldiği istikamete dönerek durdu.
Devriye gezerken yaklaşık 50 metre ilerdeki kazayı gören polis ekibi, müdahale için olay yerine yöneldi.
Polisi görünce kaçmaya başladı
Bu sırada polisi fark eden sürücü U.Y., araçtan inip koşmaya başladı.
Polislerin peşine düştüğü sürücü, kısa süreli takibin ardından yakalandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada hafif yaralanan U.Y. ile diğer araçtaki sürücü ve kimliği öğrenilemeyen yolcu hastaneye götürüldü.
Kazanın ardından kaçan U.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaza anı kameraya yansıdı
Hem kaza anı hem de kaza sonrası yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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