Isparta'da kar nedeniyle yaşanan elektrik krizi çözülüyor

Uzun süredir kar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanan Isparta'da valilik çalışmaların sürdüğünü belirtirken, Bakan Fatih Dönmez de incelemelerde bulunmak için kente doğru yola çıktı.

Isparta’da uzun süredir etkisini artırarak devam eden kar yağışlı hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Elektrik kesintilerinin yaşandığı kenti 2 gündür etkisi altına kar yağışında 582 alçak gerilim kesinti ihbarına müdahale edildi.

Kesintilere karşı 201 saha personeli ve 75 araç çalışmalara katıldı.

Çalışmalar kapsamında elektrik abonelerinin yüzde 95’ine enerji sağlandı. 3 bin 56 kilowatt toplam gücünde 20 jeneratör de kritik noktalarda konumlandırıldı.

BAKAN ÇALIŞMALARI TAKİP EDECEK

Sahadaki çalışmaları incelemek üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bölgeye gidiyor. Bakan dönmez, uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'ya doğru yola çıktı.

Bakan Dönmez kentte ilk olarak kriz merkezinde, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Vali Ömer Seymenoğlu, TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, şirket yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapacak.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Isparta Valiliği de şehirdeki kapalı yolların durumu ve uzun süredir devam eden elektrik kesintisi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İlimiz genelinde perşembe günü sabahı başlayıp kesintisiz 9 saat süren yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan il, ilçe ve köy yollarının tamamı ulaşıma açılmış olup, anlık müdahaleyi gerektiren durumlarda ise Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalarla ulaşım aralıksız sağlanmaktadır.

İl ve ilçe merkezlerinde bulunan ana arterler ve caddelerde ulaşım sağlanmış olup, bazı sokaklar ve ara bağlantı yollarında ise başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının aralıksız çalışmaları devam etmektedir.

Enerji nakil hatlarında meydana gelen yıkılmalar ve hat kopmalarından dolayı il genelinde bazı köy ve mahallelere henüz yeterli ve düzenli elektrik enerjisi verilememektedir.

İl ve ilçelerimizin aynı anda tamamına elektrik verilememesinden kaynaklı aydınlatma, ısınma, haberleşme ve internet bağlantı sıkıntıları halen yaşanmaktadır.

Elektrik enerjinin en kısa zamanda verilebilmesi için, TEDAŞ, TEİAŞ ve Akdeniz İletişim AŞ. olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, ilave olarak çevre illerden de gelen takviye ekip ve yeteri sayıda araçla çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedirler.

Enerji nakil hatlarında meydana gelen yoğun kar ve buzlanmadan dolayı oluşan direk ve hat kopmalarının geniş bir alanda ve farklı akslarda oluşması, çalışma yapılacak hatların yüksek kesimlerde bulunması, 1 metreye ulaşan kar kalınlığı ve ulaşılmasındaki zorluklar nedeniyle arızaların giderilmesinde ve şehrimizin tamamına elektrik verilebilmesinde gecikmelere sebep olmaktadır. Bazı bölgeler ise geçici olarak jeneratörlerle desteklenmektedir.

Aralıksız devam eden bu çalışmalar sonucu günün ilerleyen saatlerinde şehrimizin elektrik enerji ihtiyacı karşılanacaktır."





AEDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtımını üstlenen Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. de, Isparta’da 3 Şubat tarihinden bu yana etkili olan kar yağışının ardından bilançoyu açıkladı.

Açıklamada, "Saatlerce hiç durmadan yağan karın oluşturduğu yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile ne yazık ki önemli sayıda enerji nakil hattı ağır hasar aldı. Şirketimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarı çerçevesinde kar yağışı başlamadan önce harekete geçmiş ve “kriz masası” oluşturarak yoğun bir şekilde çalışmalarına başlamıştır. Isparta ili genelinde 299 bin abonemiz bulunmakta olup abonelerimizin yüzde 95’ine an itibari ile enerji sağlandı." denildi.

DESTEK AMAÇLI PERSONEL TAKVİYESİ YAPILDI

İl merkezindeki 582 alçak gerilim kesinti ihbarına, 201 saha personelinin, 75 araç ile müdahale edildiğini belirtilen açıklamada, "Ayrıca, 3.056 kVA toplam gücünde 20 jeneratör de kritik noktalarda konumlandırılmış durumdadır. Ancak kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olması, özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmada sıkıntıya yol açtığından, müdahalelerde bazı zorluklara sebep olmakta. Ekiplerimizin ilk andan itibaren arızalara müdahalesi aralıksız bir şekilde devam etmekte olup, TEİAŞ, valilik, belediye ve diğer kamu - özel sektör elbirliği ile bölgede özverili bir çalışma sergilenmekte. Ayrıca TEDAŞ koordinasyonunda dost şirketlerimiz ADM, MEDAŞ, ÇEDAŞ, Başkent EDAŞ ve OEDAŞ tarafından da bölgemize destek amaçlı personel ve araç takviyesi gönderildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise "Bu çalışmalar esnasında şu ana kadar yaklaşık olarak 660 kilometre orta gerilim, 4 bin 500 kilometre alçak gerilim hattı ekiplerimiz tarafından kontrol edilip, iletkenleri etkisi altına alan buz yükünden temizlenerek enerjilendirme yapıldı. Kesintilerin başladığı ilk anda Isparta ili, ilçe ve köylerinde 113 bin abonemize enerji verilemezken bu sayı 16 bin aboneye kadar indirildi. Bu zorlu süreçte Ispartalı vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için var gücümüz ile çalıştığımızı bildirir, gösterdikleri anlayış için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." denildi.