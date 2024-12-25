Isparta'da kar yağışı nedeniyle okullarda 1 günlük tatil

İHA

Isparta'da gün boyu etkili olan kar yağışı sonucu beklenen buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitime 26 Aralık 2024 Perşembe günü olmak üzere 1 gün ara verildi.

VALİ AÇIKLADI

Isparta Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma riskine dikkat çekerek alınan tedbirleri duyurdu. Vali Erin'in yaptığı açıklamaya göre, Isparta il merkezi: Taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler, Keçiborlu ilçesi: Taşımalı sistemle okullara gelen öğrenciler, Sütçüler ilçesi: Tüm köy okullarındaki öğrenciler ile ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrenciler, Yenişarbademli ilçesi: Tüm öğrenciler için eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliği için bu kararın alındığı belirtilirken, vatandaşların buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları istendi.