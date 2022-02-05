Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
558.350
1.97%
BTXN Coin
32.77
-0.96%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Açık 4 C

    Isparta’da okullar 5 gün tatil edildi

    Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi.
    • AA
    • 05.02.2022 - 22:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Isparta’da okullar 5 gün tatil edildi

    Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarla, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 7 Şubat'tan itibaren 5 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

    Kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personel de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacak.

    Isparta’da okullar 5 gün tatil edildi #1


    Görüş Bildir