Isparta'da Teröristle Mücadele Operasyonel Kursu yapıldı

Terör örgütünü bitirmeye yönelik yeminli asker bir araya gelerek, 21'inci Dönem Meskûn Mahallerde Teröristle Mücadele Operasyonel Kursu kapsamında eğitim aldı.

Hain terör örgütüne yönelik operasyonlarda her gün farklı bir başarıya ulaşılıyor.

PKK'nın kökünü kazımaya yeminli Türk askeri gece gündüz gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor.

Ülke güvenliğini sağlamaya yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında başlatılan operasyonlara hazırlanan Mehmetçik yeni bir eğitim aldı .

Alınan eğitimi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

"Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Operasyonel Kursu"

"Biriz, beraberiz ve güçlüyüz! Türk devletlerinin kardeş askerleri Isparta'da bir araya geldi. Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ordularının askerleri "21'inci Dönem Meskûn Mahallerde Teröristle Mücadele Operasyonel Kursu" kapsamında eğitimler alıyor."