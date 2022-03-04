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    Isparta'daki elektrik kesintileri nedeniyle AEDAŞ'ta 3 görevden alma

    Isparta'da kar nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin ardından AEDAŞ Genel Müdürü, Sistem İşletme Direktörü ve Isparta İl Müdürü görevlerinden alındı.
    • DHA
    • 04.03.2022 - 20:35
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    Isparta'daki elektrik kesintileri nedeniyle AEDAŞ'ta 3 görevden alma

    Isparta’yı 1 ay ara ile etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen arızalar kesintilere neden oldu.

    Arızaların giderilmesi için sahada 7/24 devam eden çalışmaları takip eden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Yönetim Kurulu, üst düzey yönetimde değişikliğe gitti.

    AEDAŞ’TA 3 GÖREVDEN ALMA

    AEDAŞ Genel Müdürü, Sistem İşletme Direktörü ve Isparta İl Müdürü görevlerinden alındı.

    AEDAŞ Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Isparta’da 620 saha personeli, 253 araç ve iş makinesi ve 52 jeneratör ile bölgenin her noktasının enerjilendirilmesi için var gücü ile çalışıldığına dikkat çekilerek, “Kar ve buz yükünün enerji nakil hatlarında yarattığı hasarın bir an önce giderilmesi, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi şirket olarak en büyük önceliğimiz. İklim koşullarının zorlayıcı etkisini de göz önünde bulundurarak bölgeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Isparta’da benzer sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz” denildi.

    Isparta daki elektrik kesintileri nedeniyle AEDAŞ ta 3 görevden alma #1

     

     


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