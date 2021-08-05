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    Isparta'daki yangına gece görüşlü helikopterle müdahale

    Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına, Ukrayna'dan getirilen gece görüşlü helikopterler, söndürme çalışmalarına başladı.
    • AA
    • 05.08.2021 - 23:24
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 00:21
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    Isparta'daki yangına gece görüşlü helikopterle müdahale

    Isparta'da Sütçüler ilçesinde meydana gelen orman yangınının 4'üncü gününde hem karadan hem havadan söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    Gün boyunca 6 helikopter ve 1 uçakla havadan, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, sulama tankeri, iş makinesi ve dozerlerle de karadan müdahale edildi.

    GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER YANGINA MÜDAHALEYİ SÜRDÜRÜYOR

    Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Ukrayna'dan bugün Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na gelen 5 helikopter, farklı bölgelerde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için havalandı.

    Sütçüler Çandır bölgesinde 4 gündür devam eden orman yangınına havadan ilk kez bu akşam müdahale edildi.

    Isparta'daki yangına gece görüşlü helikopterle müdahale VİDEO

    GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOTERLER BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

    Yıldız Mahallesi’nde gece alevlerin yükseldiği bölgeye müdahale eden gece görüşlü helikopterler, yangının kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyor.

    Isparta daki yangına gece görüşlü helikopterle müdahale #1

    Isparta daki yangına gece görüşlü helikopterle müdahale #2

    Isparta daki yangına gece görüşlü helikopterle müdahale #3

    Isparta daki yangına gece görüşlü helikopterle müdahale #4

    Isparta daki yangına gece görüşlü helikopterle müdahale #5

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