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- Isparta'daki yaralı polis, yaşam savaşını kaybetti
Isparta'daki yaralı polis, yaşam savaşını kaybetti
- DHA
- 13.06.2021 - 11:52
- Güncelleme : 13.06.2021 - 11:58
23 Ocak tarihinde Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 48 yaşındaki polis memuru Bahadır Dinç yönetimindeki 32 AAZ 915 plakalı motosiklet ile Mehmet U.'nun kullandığı 15 EU 472 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.
Kazada polis memuru Dinç, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahadır Dinç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
5 AYDIR VERDİĞİ SAVAŞA YENİLDİ
Kaza sırasında motosikletiyle mesaiye gittiği öğrenilen Bahadır Dinç, tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Polis memuru Bahadır Dinç'in cenazesinin bugün Burdur'da toprağa verileceği belirtildi.
MOBESE KAMERASINA YANSIDI
Mobese kameralarına yansıyan kaza anı görüntülerinde, motosikletle seyir halinde olan Bahadır Dinç'in kavşaktan ana yola çıkan otomobille çarpıştığı ve refüje savrulduğu görüldü.
Isparta'daki yaralı polis, yaşam savaşını kaybetti VİDEO