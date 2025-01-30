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İsrail, 110 Filistinliyi daha serbest bıraktı

İsrail, 110 Filistinliyi daha serbest bıraktı Esir takası anlaşması kapsamında 110 Filistinli, İstail tarafından serbest bırakılırken, özgür kalan Filistinliler için kutlama yapan ailelere müdahale edildi.