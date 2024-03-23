İsrail 3 gazeteciyi daha öldürdü: Toplam can kaybı 136'ya çıktı İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında 3 gazeteci daha öldü, 7 Ekim'den bu yana devam eden bombardımanlarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 136'ya yükseldi.

AA

Gazze'de İsrail zulmü devam ediyor...

169 gündür saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybederken, hayatta kalmayı başaranlar ise açlıkla savaşıyor.

Bölgede bulunan gazetecilerse savaşın gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla dünyaya duyuruyor.

Bu nedenle İsrail ordusunun hedefi olan gazeteciler ölmeye devam ediyor.

136 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 136'ya çıktığı belirtildi.

Saldırılarda 3 gazeteci hayatını kaybetti

Açıklamada, birçok medya kuruluşuyla çalışan foto muhabiri Muhammed er-Rifi'nin, Gazze kentinin güneydoğusundaki Kuveyt Kavşağı'ndaki saldırıda aldığı yaradan dolayı hayatını kaybettiği kaydedildi.

Raqami TV Foto muhabiri Abdurrahman Sayime'nin de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki evini bombalaması sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

El-Kuds'ul-Yevm kanalında sunucu Muhammed İmad İsa'nın da İsrail güçlerince evinin bombalanması sonucu birçok aile üyesiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Yakınlarına sabır diledi

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısında ölen gazeteciler için başsağlığı, yakınları için de sabır temennisinde bulunuldu.

Gerçekleri gizlemek için kasten öldürülüyor

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)