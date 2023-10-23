İsrail ablukasında 17. gün! İHH, insani yardımlarıyla Gazze'de İHH İnsani Yardım Vakfı’nın, İsrail’in saldırılarına hedef olan Gazze’deki sivillere yönelik insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İşgalci İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar nedeniyle insani kriz giderek derinleşiyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2007 yılından bu yana Gazze’de bombalar altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere yönelik insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Yardım çalışmalarından 30 bin 794 Gazzeli istifade etti

Son saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze’de İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından; 2 bin 682 adet gıda kolisi, 834 adet battaniye, 11 bin 840 kişilik sıcak yemek, 500 çocuğa kıyafet, saldırılarda yaralananlara 342 adet hijyen kiti ve 120 paket hasta bezi dağıtıldı. Yapılan yardım çalışmalarından Gazze’deki 30 bin 794 kişi istifade etti.

Ayrıca hastanelere ilaç, tıbbi ekipman ve ambulanslarına mazot desteği verildi.

Bin 200 kişilik sıcak yemek

İHH’nın Gazze’deki Mavi Marmara Şehitleri Aşevi, işgalci İsrail’in saldırıları nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldiği için hastane ve okul gibi alternatif noktalarda kurulan istasyonlarla günlük bin 200 kişilik sıcak yemek üretimi de devam ediyor.

İHH, Gazze’de insani yardım çalışmalarına devam edecek.

Gazze’deki sivil yerleşimlere İsrail saldırıları devam ediyor

Apartheid rejimi işgalci İsrail, 2007 yılından bu yana abluka altında tuttuğu Gazze’ye; 2008, 2014 ve 2021 yılında yoğun saldırılar yapmış, çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 5 bini geçti. Yaralananların sayısı 15 bini buldu.

BM verilerine göre ise İşgalci İsrail’in son saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sayısı 1 milyonu aştı.

İsrail’in uyguladığı ablukayı daha da ağırlaştırması nedeniyle Gazze’de tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Destek olmak için

Gazze halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden GAZZE yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına GAZZE yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.