İsrail askeri saklanan Filistinli gencin üzerine köpek saldı İsrail askerlerinin Filistinli gencin üzerine saldığı köpek, genci dakikalarca ısırarak yerde sürüklerken o anlar kameraya anbean yansıdı.

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ensonhaber.com

Gazze'de katliam devam ediyor.

Hedef gözetmeksizin sürdürülen saldırılardan binlerce sivil hayatını kaybederken, hayatta kalanlar yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'da devriye geziyor

İsrail ordusu abluka altında olan Gazze'ye her geçen gün daha da şiddetle saldırını sürdürürken Batı Şeria'da da durum değişmiyor.

Batı Şeria'da devriye gezerek halka göz açtırmayan İsrail askerleri, bu sefer saldırısını köpekle gerçekleştirdi.

Filistinli genç yerde sürüklendi

Cenin kentinde muşambanın altında askerlerden saklanan Filistinli bir gence köpekle saldıran askerler, genci yerde sürükledi.

İsrail askerleri korku dolu gözlerle neye uğradığını şaşıran genci tutukladı.

Köpeğin saldırısı kameraya yansıdı

Köpeğin saldırı anları kameralara saniye saniye yansıdı.

O görüntüler, savaşın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze'de can kaybı 28 bin 576'ya ulaştı

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 576’ya ulaşırken, saldırılarda yaralananların sayısı ise 68 bin 291’e yükseldi.