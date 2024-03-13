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Gazze'de sular durulmuyor...
İsrail ordusunun 5 aydır şiddetini artırarak devam ettiği saldırılarda Gazze halkı perişan hale geldi.
İsrail ordusu hem saldırdığı hem insani yardımları engellediği Gazze'de işkenceye başladı.
Kemerle birbirine bağlayarak
İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'te 6 Filistinliyi kemerle birbirine bağlayarak gözaltına aldığı anlar kameraya yansıdı.
Son olarak Filistin'de açlıktan ölenlerin sayısı 27'ye yükselirken 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 184'e ulaştı.
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