İsrail askerleri 6 Filistinliyi birbirine bağlayarak gözaltına aldı İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken, askerlerin Doğu Kudüs'te gördükleri 6 Filistinkiyi kemerle birbirine bağlayarak gözaltına aldığı anlar kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

Gazze'de sular durulmuyor...

İsrail ordusunun 5 aydır şiddetini artırarak devam ettiği saldırılarda Gazze halkı perişan hale geldi.

İsrail ordusu hem saldırdığı hem insani yardımları engellediği Gazze'de işkenceye başladı.

Kemerle birbirine bağlayarak

İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'te 6 Filistinliyi kemerle birbirine bağlayarak gözaltına aldığı anlar kameraya yansıdı.

Son olarak Filistin'de açlıktan ölenlerin sayısı 27'ye yükselirken 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 184'e ulaştı.