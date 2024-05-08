Haberler



Gündem



İsrail askerleri, Batı Şeria'da 11 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 11 Filistinliyi daha gözaltına aldı İsrail askerleri Batı Şeria'ya yönelik düzenlendiği baskında 11 Filistinliyi daha gözaltına aldı. 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 8 bin 610'a ulaştı.