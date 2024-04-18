İsrail askerleri Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail askerleri Batı Şeria'da aralarında çocuklarında bulunduğu 40 kişiyi gözaltına alırken, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 310'a ulaştı.

AA

İsrail ordusu, tam abluka altına aldığı Gazze'de katliama devam ediyor.

Savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren Filistin halkının hali ise her geçen gün daha acı bir hal alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

40 kişi gözaltına alındı

İsrail askerlerinin Nablus, El Halil, Doğu Kudüs, Eriha ve Beytullahim kentlerinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda aralarında çocuk ve serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu en az 40 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Toplam gözaltı sayısı 8 bin 310'a ulaştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 310'a çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)