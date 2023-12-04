İsrail askerleri Gazze'de eğlendi! Enkazın ortasında öldürülen çocukların bisikletine bindiler Savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği Gazze'de, saldırıya uğrayarak öldürülen çocukların bisikletine binen İsrail askerlerinin o anları sosyal medyada tepki çekti.

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ensonhaber.com

İsrail ile Filistin arasında ateşkes sona erdi.

7 Ekim'de başlayan savaş, aranın ardından tüm şiddetiyle kaldığı yerden devam ediyor.

İsrail ordusu, yine gece-gündüz demeden bölgeye yağdırıyor. Saldırılarda çocuk ve kadınlar hedef oluyor.

Şehir yok olmaya yakın...

Can kaybının giderek arttığı Gazze Şeridi'nde, konutların yüzde 60'ı kullanılamaz halde. Bu durum da kentin tamamen yok olmasına yaklaşıldığına işaret ediyor.

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarla hastaneler, camiler ve okullar enkaza dönüyor.

Katledilen çocukların bisikletine bindiler

Savaş bölgesinden gelen kareler ve videolar, İsrail askerinin acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bunlardan biri de yeni kaydedildi...

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, İsrail ordusunun, öldürdükleri çocukların bisikletine bindikleri görüldü.

Enkazın ortasında eğlenen ve kahkahalar atan askerlerin o anları büyük tepki çekti.