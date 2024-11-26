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AA & Ensonhaber

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail askerlerinin Lübnan’ın güneyindeki Hristiyan köyü Deyr Mimas’ta bir kilisenin kutsallığını ihlal ettiği görüntüler büyük yankı uyandırdı. Haberde, askerlerin çekip sosyal medyada paylaştığı videoda, kilisenin içinde dans ettikleri ve bu görüntülerin hem Lübnan'daki hem de İsrail'deki Hristiyan topluluklarında öfkeye neden olduğu belirtildi.

DÜĞÜN KUTLAMASINI TAKLİT ETTİLER, GÜREŞTİLER

Olayın, İsrail ordusunun 91. Tümen askerlerinin Litani Nehri'ne doğru ilerledikleri sırada gerçekleştiği ifade edildi. Görüntülerde, askerlerin bağırarak ve birbirlerine sarılarak adeta bir düğün kutlamasını taklit ettiği, bazı askerlerin ise yerde güreşip kahkahalar attığı görüldü.

İsrail ordusu, bu davranışı ciddiyetle ele aldıklarını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İSRAİL SALDIRILARINDA 3 BİN 768 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile "kontrollü çatışma" durumunu sürdüren İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan’ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun bir hava saldırısı dalgası düzenledi. Yüzlerce saldırı, bölgedeki sivil ve altyapı üzerindeki baskıyı artırdı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, 8 Ekim’den bu yana yaşanan şiddet olaylarında 3.768 kişi hayatını kaybetti. Bu kayıpların 946’sını kadın ve çocuklar, 222’sini ise sağlık çalışanları oluşturuyor. Yaralı sayısının ise 15.699’a ulaştığı bildirildi.

27 Eylül'de Beyrut’a düzenlenen hava saldırılarında, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Hizbullah, bu saldırılara roket ve füzelerle karşılık verirken, İsrail topraklarında hedef alınan ordu üslerinde büyük çaplı bir hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Bu süreçte Lübnan’ın güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru yoğun bir göç dalgası yaşanıyor. Lübnan hükümeti, İsrail saldırıları nedeniyle ülkede 1,9 milyona yakın kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Göç edenlerin 624 binden fazlası ise sınırı aşarak Suriye’ye sığındı.