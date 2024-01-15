İsrail askerleri yardım için toplanan Gazzelilere ateş açtı 101 gündür bombardıman altında yaşayan ve her türlü temel ihtiyaç malzemesinden mahrum kalan Gazzelilere yardım dağıtılırken İsrail askerleri kalabalığı taradı.

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AA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında 101 gün geride kaldı.

Bu insanlık ayıbı 101 günde, 24 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

Milyonlarca insan ise evini terk etmek zorunda kaldı. 100 gündür hayatını kurtarabilenler mülteci hayatı yaşıyor.

İnsani kriz derinleşiyor

Dünyanın gözü önünde yaşanan bu katliamda kentteki insani kriz derinleşiyor.

Şeridin kuzey kısmında kalan ve İsrail ordusu tarafından kuşatma altında tutulan kent merkezinde yaşayan Filistinliler, açlıkla mücadele ediyor.

Yardım dağıtılırken kalabalığı taradılar

İsrail’in engellemeleri nedeniyle bölgeye ulaşan sınırlı miktarda insani yardımdan faydalanmak isteyen Filistinlilere, İsrail askerleri tarafından ateş açıldı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine insani yardım girişini engellediğini duyurdu.

800 bin kişinin hayatı tehlikede

Açıklamada, İsrail'in aç ve susuz bırakma politikası nedeniyle orta kesimdeki Gazze kenti ile kuzey bölgelerindeki yaklaşık 800 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak, uluslararası topluma "derhal insani ateşkes" çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyine yapılması planlanan gıda, ilaç, su gibi insani yardım sevkiyatlarının büyük çoğunluğunun aksadığını duyurmuştu.

UNOCHA yayımladığı raporda, yılın ilk 10 gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyine planlanan 21 insani yardım sevkiyatından yalnızca 3'üne müsaade edildiğini duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)