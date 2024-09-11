İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur'un mezarı hazırlandı İsrail askerleri tarafından öldürülen hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan ve cenazesi Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin (26) mezarı, kazılarak defin için hazır hale getirildi.

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DHA

Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını 18 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak öldürüldü.

Ayşenur'un ölüm haberi, Didim'de yaşayan amcası Yılmaz Eygi, dedesi Şerif Eygi'nin yanı sıra Türkiye'deki yakınlarını yasa boğdu.

Hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan ve cenazesi Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülen Ayşenur Ezgi Eygi için Didim Asri Mezarlığı'nda hazırlıklar tamamlandı. Eygi'nin mezarı, kazılarak defin için hazır hale getirildi.

"NAAŞIN YARIN TÜRKİYE'YE GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Cenazenin yarın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesinin beklendiğini belirten Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, "Ezgi'nin anne ve babasının bu akşam Amerika'dan Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Filistin'de yapılan cenaze işlemlerinin ardından Ezgi'nin naaşının da yarın Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. İlçe mezarlığında mezar yeri hazırlandı. Ne gün ve ne zaman toprağa verileceği cenaze ve ailesinin Türkiye'ye gelmesinin ardından netleşecek." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)