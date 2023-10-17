İsrail askerlerinin toplanma merkezinde motivasyon yemeği Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail askerleri, sınır hattındaki toplanma merkezindeki motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

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İHA

Gazze'de İsrail zulmü devam ediyor...

Sivillerin hedef alındığı çatışmalarda İsrail askerleri kara harekatına hazırlanıyor.

İsrail ordusu, Hamas’a karşı başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu sonrasında seferberlik ilan ederek ülke dışındaki ve ülkedeki yedek askerleri göreve çağırdı.

Orduya katılan askerler otobüslerle sınır hattına getirildi.

Sınır hattında motivasyon yemeği

Gazze sınırına getirilen yüzlerce İsrail askerinin bekleyişini sürdürdüğü sınır hattındaki toplanma merkezi görüntülendi. Toplanma merkezinde bir araya gelen askerler için motivasyon yemeği de düzenlendi.

İsrailli sivil gönüllüler, sınır hattındaki toplanma merkezine gelerek ordudaki rütbeli askerler ve yedek askerler için yemekler hazırladı.

Bir tarafında bombardıman dumanı bir tarafında barbekü dumanı

Abluka altındaki Gazze’de sivil ölümlerin yaşandığı bombardıman devam ederken, yükselen dumanların, sınırın diğer tarafındaki barbekü dumanıyla aynı gökyüzünde buluşması, savaşın acı tarafını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Cephe hattına gidecek askerlerin son hazırlıkları tamamlanıyor

İsrail, savaş kararı sonrasında yedek kuvvetlerin yaklaşık dörtte üçünün orduya katılması için çağrı yapmıştı. Orduya katılan yedek askerler, otobüslerle İsrail’in güneyindeki sınır hattına geldi. Daimi ordu ve yedek askerler bir araya gelerek son hazırlıkları toplanma merkezinde yapıyor.

Askerlere teçhizatları verilirken, bazı askerlerin de cephe hattına gönderilmeden önce saç tıraşlarının yapıldığı dikkat çekti. Sağlık kontrollerinden geçen askerler, İsrail-Gazze sınırındaki bölgeye konuşlanacak.

Hamas, 7 Ekim’de İsrail'e karşı “Aksa Tufanı Operasyonu” başlatmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)