İsrail, ateşkesin 15. gününde 11 kez ihlalde bulundu

AA

İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin 15. gününde ihlaller devam ediyor. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ihlalleri Lübnan'ın güneyinde Nebatiye kentine bağlı Bint Cibeyl ve Mercayun beldeleri ile Nebatiye ve Sur kentlerinde gerçekleşti.

İHA, EVLERE BASKIN VE MAKİNELİ TÜFEKLERLE ATEŞ

İsrail ordusu, insansız hava araçları (İHA), topçu atışları, makineli tüfeklerle ateş açma, evlere baskın yapma ve İHA'larla alçak uçuş yaparak ateşkesi ihlal etti.

Soykırımcı İsrail'in Bint Cibeyl'e İHA'larla düzenlediği saldırılar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Mercayun'da bir eve baskın yaparak sakinlerini sorgulayan İsrail askerleri, ev sahiplerinin bölgeyi terk etmeleri ve buraya bir daha geri dönmemelerini istedi.

İsrail askerleri, Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

ATEŞKESİN 15. GÜNÜNDE 9 KEZ İHLAL

Yürürlüğe girmesinin 15. gününde ateşkesi 9 kez ihlal eden İsrail'in, toplam ateşkes ihlalleri 204'e ulaştı.

Ateşkesin uygulamaya girdiği 27 Kasım'dan bu yana İsrail saldırılarında 28 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.