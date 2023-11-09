İsrail ayrım gözetmeksizin saldırıyor: Çocuklar savaşın bedelini ödüyor... Saldırı altındaki Gazze'de her geçen gün yüzlerce çocuk can veriyor. Bölgeden gelen görüntüler arasında, bir annenin enkaza dönen bölgede çocuklarını gülümsetme çabası dikkat çekti.

ensonhaber.com

Dünya, 34 gündür bir vahşete tanıklık ediyor.

İsrail ordusu, bir ayı aşkın süredir Gazze’ye saldırıyor.

Uluslararası hukukun yasak saydığı fosfor bombaları ile dahi saldıran İsrail, soykırımında hız kesmiyor.

Bombardımanlar sonucunda yerle bir olan bölgede yaşam şartları da oldukça zor bir hale geldi.

Elektrik, su, yakıt, gıda sıkıntısının yaşandığı bölgede can kaybı sayısı ise her yeni günde artıyor.

Çocuklar hedef alınıyor

Son gelen bilgilere göre ölü sayısı 10 bin 569’a yükselirken, bu rakamın büyük bir oranı çocuklara ait.

Sivillerin hedef alındığı savaşta bu güne kadar 4 bin 324 çocuk can verdi.

Savaşın bedelini ödeyen çocukların büyük bir oranı canlarıyla öderken, geri kalanlar ise korku içerisinde büyüyor.

Bomba sesleri ile uyanıp, saldırı korkusu ile günlerini geçiren, hatta ailelerini kaybeden çocukların yürek burkan görüntüleri de geliyor.

Anne, çocuklarını yıkadı

Bölgeden gelen fotoğraflar arasında dikkat çeken bir an da anne ve çocukları oldu.

Savaşın ortasında evlatlarını güldürmek isteyen anne, bulduğu küvette çocuklarını yıkadı.

Yaşanılanlardan habersizce çocukların eğlendiği anlar dikkat çekti.

İşte o fotoğraf…

Hastaneler bombalanıyor

Bir diğer yandan İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesi çevrelerini ve bazı bölgeleri bombalamayı sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberlerine göre, binlerce hasta ve sığınmacının bulunduğu Şifa Hastanesi, İsrail uçaklarından aralıklarla atılan füzelerin hedefi oldu.

Aydınlatma fişeklerinin eş zamanlı kullanıldığı saldırılar sonucu hastane çevresine şarapnel parçaları zarar verdi.

Yine kentin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'ne yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucu çevrede bulunan 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Öte yandan Rafah kentinin doğusuna da İsrail topçuları tarafından atışlar yapıldı.