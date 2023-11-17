İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sivillerin hedef alındığını kabul etti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de yaşanan sivil kayıplara ilişkin itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Netanyahu, "Bu işi en az sivil kayıpla bitirmeye çalışıyoruz ama ne yazık ki başarılı olamıyoruz" dedi.

İHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmü bitmek bilmiyor.

On binlerce sivilin öldürüldüğü saldırılar, dünya kamuoyunun yüreğini yakıyor.

Ancak tüm bunlara rağmen İsrail durmak bilmiyor.

Özellikle Avrupalı devletler ve ABD'nin desteğini arkasına alan İsrail, saldırılarını gün geçtikçe daha da artırıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ABD televizyonuna, İsrail ve Gazze’deki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Hamas’la yapılması beklenen anlaşmaya ilişkin, “Anlaşmaya kara harekatı öncesine göre daha yakınız. Kara harekatı ateşkes sağlanması konusunda Hamas üzerinde baskı oluşturdu. Rehinelerimizi alabilirsek geçici ateşkes yapacağız.” dedi.

Şifa Hastanesi'yle ilgili asılsız iddialara devam etti

Rehinelerin serbest bırakılmasının İsrail’in savaştaki hedeflerinden biri olduğunu belirten Netanyahu, İsrailli rehineler karşılığında Filistinli mahkumların serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusunun “gizli” olduğu gerekçesiyle mahkumlarla ilgili bilgi vermedi.

Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi’nin askeri amaçlarla kullanıldığına ilişkin ellerinde somut kanıtlar bulunduğunu iddia eden Netanyahu, ayrıca İsrail ordusunun yüzlerce sivilin bulunduğu hastaneyi kuşatmasının ardından Hamas üyelerinin hastaneden kaçtığını öne sürdü.

İtiraf gibi açıklama: En az sivil kayıpla yapmaya çalışıyoruz ama ne yazık ki başarılı olamıyoruz

Gazze’de binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan Netanyahu, her sivilin ölümünün bir trajedi olduğunu ve hiçbir sivil kayıp olmaması gerektiğini belirterek itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı.

Netanyahu, "Bu işi en az sivil kayıpla bitirmeye çalışacağız. Bunu en az sivil kayıpla yapmaya çalışıyoruz ama ne yazık ki başarılı olamıyoruz." dedi.

Gazze genelinde askeri kontrol sağlamak istediklerini ifaden eden Netanyahu, "Gazze'yi işgal etmek istemiyoruz. Amacımız bu değil. Amacımız orada yaşananların farklı olmasını sağlamak. Bunu yapmak için Gazze'yi silahsızlandırmalıyız." şeklinde konuştu.

'Filistinlilerin geleceğinin değişmesi gerekiyor'

Filistinlilerin yönetimsel değişikliğe ihtiyacı olduğunu ileri süren Netanyahu, Filistinlilerin geleceğinin değişmesi gerektiğini ifade etti.

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine ilişkin konuşan Netanyahu, yasaya karşı olan ve şiddet uygulayan herkesin yaptıklarından sorumlu tutulduğunu öne sürdü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)