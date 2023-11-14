İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında suç duyurusu

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Türkiye'den Netanyahu hakkında suç duyurusu..
Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Avukat Mücahit Birinci ve Avukat Burak Bekiroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu..
"Soykırım" ile yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu
Suç duyurusunda Netanyahu'nun "soykırım" suçuyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması isteniyor.
Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Başsavcılık, talebi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
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