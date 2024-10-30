İsrail basını: Lübnan'dan atılan 30 füze nedeniyle hasar oluştu

AA

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Yukarı Celil bölgesinde sirenlerin çaldığı, Lübnan'dan fırlatılan yaklaşık 30 füzenin açık alanlara düştüğü bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin İsrail Polis Teşkilatına dayandırdığı habere göre de İsrail sınırındaki Yukarı Celil bölgesinin en kuzey noktasında yer alan Isba el-Celil'e doğru fırlatılan füzelerden bazıları hasara yol açtı.

HASARIN BOYUTUYLA İLGİLİ DETAY VERİLMEDİ

Haberde hasarın boyutu ve niteliğiyle ilgili detay verilmedi.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Filistinlilerden gasbedilen toprakların üzerinde kurulan 9 yerleşim birimi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin yoğunlaştığı alanın hedef alındığı duyuruldu.

Açıklamada, İsrail'in yasa dışı Kiryat Şmona, Nehariya, Roş Pina, Deltun, Maalot Tarshiha, Kfar Vradim, Kabri, Meron ve Even Menachem yerleşim birimlerine saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Vata el-Hiyam beldesinde üçüncü kez İsrail askerlerinin toplandığı noktanın hedef alındığı ifade edildi.